22-летний центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный продолжает находиться в сфере интересов чемпиона Франции «Пари Сен-Жермена» (ПСЖ).

Как передает İdman.biz, об этом сообщает Sky Sport. ch.

Согласно имеющейся информации, этим летом ПСЖ может покинуть 30-летний капитан команды Маркиньос, на место которого присмотрели уже двух потенциальных новичков. Одним из них является как раз Забарный, другим - 21-летний эквадорский центрбек Хоэль Ордоньес из «Брюгге».

Трудовое соглашение Забарного с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Напомним, что Украина является соперником сборной Азербайджана в отборочном цикле чемпионата мира-2026.

İdman.biz