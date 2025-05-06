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ПСЖ может приобрести одну из главных звезд соперника сборной Азербайджана

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2025 09:00
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ПСЖ может приобрести одну из главных звезд соперника сборной Азербайджана

22-летний центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный продолжает находиться в сфере интересов чемпиона Франции «Пари Сен-Жермена» (ПСЖ).

Как передает İdman.biz, об этом сообщает Sky Sport. ch.

Согласно имеющейся информации, этим летом ПСЖ может покинуть 30-летний капитан команды Маркиньос, на место которого присмотрели уже двух потенциальных новичков. Одним из них является как раз Забарный, другим - 21-летний эквадорский центрбек Хоэль Ордоньес из «Брюгге».

Трудовое соглашение Забарного с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Напомним, что Украина является соперником сборной Азербайджана в отборочном цикле чемпионата мира-2026.

İdman.biz

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