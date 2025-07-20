Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик установил новый финансовый рекорд в своей карьере, заработав 132 миллиона долларов за бой против британца Даниэля Дюбуа.

Как передает İdman.biz, этот поединок стал самым прибыльным для украинского чемпиона, превзойдя даже его недавний мегабой с Тайсоном Фьюри.

Отмечается, что общий призовой фонд боя составил 203,5 миллиона долларов. Из этой суммы Усик получил 65% — 132,28 миллиона, в то время как Дюбуа досталось 35% — около 71,2 миллиона долларов. Таким образом, за два года гонорар Усика вырос в 22 раза.

Бой вызвал широкий резонанс в мире бокса. Американский комментатор Джо Роган не скрывал удивления, назвав сумму, полученную Усиком, «дикой». Масштабы гонораров поразили не только болельщиков, но и многих представителей бойцовского сообщества.

Рекордный заработок объясняется высоким коммерческим интересом к реваншу, активной трансляционной кампанией и рядом спонсорских соглашений. Успех Усика подтверждает его статус одного из самых ярких и востребованных боксеров супертяжелого дивизиона.

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