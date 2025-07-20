20 Июля 2025
RU

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Бокс
Новости
20 Июля 2025 02:35
73
Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик установил новый финансовый рекорд в своей карьере, заработав 132 миллиона долларов за бой против британца Даниэля Дюбуа.

Как передает İdman.biz, этот поединок стал самым прибыльным для украинского чемпиона, превзойдя даже его недавний мегабой с Тайсоном Фьюри.

Отмечается, что общий призовой фонд боя составил 203,5 миллиона долларов. Из этой суммы Усик получил 65% — 132,28 миллиона, в то время как Дюбуа досталось 35% — около 71,2 миллиона долларов. Таким образом, за два года гонорар Усика вырос в 22 раза.

Бой вызвал широкий резонанс в мире бокса. Американский комментатор Джо Роган не скрывал удивления, назвав сумму, полученную Усиком, «дикой». Масштабы гонораров поразили не только болельщиков, но и многих представителей бойцовского сообщества.

Рекордный заработок объясняется высоким коммерческим интересом к реваншу, активной трансляционной кампанией и рядом спонсорских соглашений. Успех Усика подтверждает его статус одного из самых ярких и востребованных боксеров супертяжелого дивизиона.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Усик после победы над Дюбуа: "38 лет - это всего лишь старт"
01:59
Бокс

Усик после победы над Дюбуа: "38 лет - это всего лишь старт"

Украинский чемпион прокомментировал победу над Дюбуа и назвал реванш подарком для болельщиков
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Магомедрасул Меджидов рассказал İdman.biz, как Усик может проиграть Дюбуа
19 Июля 11:05
Бокс

Магомедрасул Меджидов рассказал İdman.biz, как Усик может проиграть Дюбуа

По мнению титулованного азербайджанского боксёра, украинец остается фаворитом предстоящего боя
"Встанет на колено в восьмом раунде после джеба" - Фьюри высказался о поединке Дюбуа - Усик
19 Июля 09:10
Бокс

"Встанет на колено в восьмом раунде после джеба" - Фьюри высказался о поединке Дюбуа - Усик

Тайсон объяснил, почему Даниэль проиграет
Усик и Дюбуа провели финальную битву взглядов перед реваншем на "Уэмбли" - ВИДЕО
18 Июля 21:00
Бокс

Усик и Дюбуа провели финальную битву взглядов перед реваншем на "Уэмбли" - ВИДЕО

Непобежденный украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа готовы к титульному бою
Главный тренер сборной Азербайджана: "Амина особо настроилась на финал"
18 Июля 18:57
Бокс

Главный тренер сборной Азербайджана: "Амина особо настроилась на финал"

Сборная Азербайджана завершила первенство Европы среди юниоров с 13 медалями

Самое читаемое

Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля
17 Июля 15:47
Мировой футбол

Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля

Подскажем, за кем следить
От Марадоны до Месси. Величайшие "десятки" в истории "Барселоны"
18 Июля 10:29
Мировой футбол

От Марадоны до Месси. Величайшие "десятки" в истории "Барселоны"

Теперь под десятым номером будет играть Ламин Ямаль
"Интер Майами" с Месси проиграл, прервав пятиматчевую победную серию - ВИДЕО
17 Июля 09:15
Мировой футбол

"Интер Майами" с Месси проиграл, прервав пятиматчевую победную серию - ВИДЕО

"Интенсивность игр в последние полтора месяца была очень, очень высокой"
Гол Неймара принес "Сантосу" победу в матче с командой Жуниньо - ВИДЕО
17 Июля 09:24
Футбол

Гол Неймара принес "Сантосу" победу в матче с командой Жуниньо - ВИДЕО

"Фламенго" потерпел первое поражение после трех побед подряд