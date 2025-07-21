Матчи всех звезд теряют актуальность: MLS пытается спасти умирающий формат

Матчи всех звезд, некогда считавшиеся главными событиями спортивного календаря, сегодня сталкиваются с падением интереса и потерей значимости — в том числе в MLS. С началом очередного All-Star Game американская футбольная лига вновь пробует удержать внимание болельщиков, меняя форматы и вводя шоу-элементы. Но работает ли это?

Как передает İdman.biz, с момента своего появления Матчи всех звезд были маркетинговым инструментом. Первый такой матч прошел в бейсболе в 1933 году во время Великой депрессии. Он быстро стал традицией, объединившей болельщиков и позволившей увидеть легенд спорта в одном месте. Но времена изменились. Когда каждый гол Месси или бросок Леброна мгновенно оказывается в соцсетях, необходимость в разовых "звездных шоу" исчезает. Звезды стали доступнее, а форматы — предсказуемее.

MLS, как и другие американские лиги, экспериментирует. От классического "Восток против Запада" лига перешла к матчам против европейских грандов, а затем — к схватке MLS против Liga MX. Несмотря на отдельные яркие моменты, такие матчи все чаще воспринимаются как показательные выступления, а не настоящие спортивные события.

Падение интереса видно и по цифрам: MLB не собирает 10 миллионов зрителей с 2015 года, NBA — на уровне 5 миллионов, Pro Bowl — около миллиона. Статистика MLS на платформе Apple скрыта, но общий тренд очевиден: молодые зрители выбирают короткие хайлайты вместо полноценных матчей.

MLS не сдается — в 2026 году Матч всех звезд пройдет в Шарлотте на огромном NFL-стадионе. Лига планирует превратить событие в неделю праздников и привлечь внимание на фоне предстоящего чемпионата мира. Но чтобы Матч всех звезд вновь стал по-настоящему "звездным", лигам придется переосмыслить формат не как маркетинговый трюк, а как настоящее спортивное зрелище нового поколения.

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