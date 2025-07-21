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"Барселона" может не вернуться на "Камп Ноу" до 2026 года

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2025 23:14
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"Барселона" может не вернуться на "Камп Ноу" до 2026 года

Каталонская «Барселона» не сможет провести матчи на стадионе «Камп Ноу» как минимум до января 2026 года. Как передает İdman.biz, об этом сообщает испанское издание AS.

Реконструкция арены затягивается, и объект до сих пор не готов к эксплуатации. По этой причине клуб решил отказаться от проведения традиционного Кубка Жоана Гампера.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеялся, что команда сможет вернуться на «Камп Ноу» осенью 2025 года, хотя и с ограничением вместимости до 60 тысяч зрителей. Однако теперь такой сценарий выглядит крайне маловероятным.

İdman.biz

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