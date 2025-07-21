Доннарумма устроил демарш в "ПСЖ"

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма отказывается подписывать новый контракт с парижским клубом на фоне интереса со стороны «Манчестер Сити».

Как передает İdman.biz, французский гранд уже нашел потенциальную замену в лице Диогу Кошты, за которым также следят английские топ-клубы.

Будущее Джанлуиджи Доннаруммы в «Пари Сен-Жермен» оказалось под большим вопросом. Итальянский вратарь, чей действующий контракт истекает в 2026 году, на протяжении нескольких месяцев последовательно отклоняет предложения клуба о продлении соглашения.

Камнем преткновения стали финансовые условия. 26-летний голкипер не согласен на понижение зарплаты и введение бонусов, зависящих от результатов. Такая неуступчивость вызывает серьезное беспокойство внутри «ПСЖ» в преддверии нового сезона.

На фоне сложных переговоров руководство парижан активизировало поиски альтернативных вариантов. По информации португальских СМИ, главной целью «ПСЖ» в случае ухода Доннаруммы станет вратарь «Порту» Диогу Кошта.

Интерес к ситуации проявляет «Манчестер Сити». Сообщается, что английский клуб может покинуть основной вратарь Эдерсон, и «горожане» рассматривают Доннарумму в качестве возможной замены. Ранее «Сити» уже связывали с возможным трансфером итальянца.

В то же время «ПСЖ» придется выдержать конкуренцию за Диогу Кошту. В услугах португальского голкипера также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что «Порту» готов рассмотреть предложения на сумму ниже прописанных в контракте отступных в размере 70 миллионов евро.

Для «ПСЖ» наступают решающие недели. Клуб не хочет рисковать и терять Доннарумму бесплатно следующим летом. Если соглашение не будет достигнуто, парижане могут выставить вратаря на продажу уже в это трансферное окно, чтобы ускорить переход Кошты и разрешить намечающийся вратарский кризис.

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