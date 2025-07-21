Криштиану Роналду замечен за рулем роскошного авто — ВИДЕО

Криштиану Роналду был замечен в Лиссабоне за рулем эксклюзивного автомобиля Bugatti стоимостью 2,2 миллиона долларов. Видео с участием 40-летнего нападающего быстро разошлось по соцсетям и вызвало бурную реакцию поклонников, сообщает İdman.biz.

Легендарный португалец проводит отпуск после напряженного сезона, в котором он помог сборной Португалии завоевать трофей Лиги наций. Также Роналду недавно продлил контракт с "Аль-Насром", тем самым положив конец слухам о возможном уходе из клуба.

В новом сезоне "Аль-Наср" возглавит португальский тренер Жорже Жезус. Он постарается помочь Роналду выиграть первый трофей в составе клуба из Саудовской Аравии.

İdman.biz