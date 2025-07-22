Стало известно, под каким номером Брайан Мбемо будет играть за "МЮ"

Новичок «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо, официально перешедший из «Брентфорда», будет выступать за манкунианцев под 19-м номером.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Этот номер ранее принадлежал Рафаэлю Варану, покинувшему клуб в 2024 году. До него 19-й номер носили Амад Диалло и Маркус Рэшфорд. Примечательно, что именно под этим номером Мбемо выступал как в «Брентфорде», так и в «Труа», а также за сборную Камеруна.

В прошедшем сезоне форвард провел 42 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач. Сообщается, что трансфер обошелся «красным дьяволам» в £65 млн (€74,7 млн).

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