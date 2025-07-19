Гонорары Александра Усика и Даниэля Дюбуа за бой-реванш

В ночь с 19 на 20 июля состоится реванш между непобеждённым украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои

Александр Усик (Украина) — Даниэль Дюбуа (Великобритания)

20 июля 2025, воскресенье. 02:00

Ранее в СМИ сообщалось, что призовой фонд турнира составит $ 203 млн, при этом разделён он будет в пропорции 65 на 35 в пользу украинца. Таким образом, Усик получит примерно $ 132 млн, в то время как Дюбуа достанется около $ 71 млн.

Напомним, в первом поединке Усика и Дюбуа, который проходил 27 августа 2023 года в городе Вроцлаве (Польша), победу нокаутом в девятом раунде одержал Александр.

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