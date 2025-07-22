Френки де Йонг уволил агента, из-за чего "Барса" не может вести с ним переговоры

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг уволил своего агента Али Дурсуна на фоне сложностей в переговорах о продлении контракта.

Как передает İdman.biz со ссылкой на AS, после этого клуб оказался в тупике: у нидерландского футболиста в настоящий момент нет официального представителя, обладающего лицензией ФИФА.

По информации источника, юридическими делами де Йонга занимается адвокат из Нидерландов, однако он не имеет права участвовать в переговорах с футбольными организациями. Таким образом, «Барселоне» остаётся только ждать, когда игрок назначит нового агента.

Френки де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 46 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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