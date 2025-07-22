22 Июля 2025
RU

Де Хеа: "Роналду - зверь. Месси - как камень: маленький, но невероятно крепкий"

Мировой футбол
Новости
22 Июля 2025 09:27
27
Де Хеа: "Роналду - зверь. Месси - как камень: маленький, но невероятно крепкий"

Испанский вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа высказался о таланте нападающего «Аль Насра» Криштиану Роналду и форварда «Интера Майами» Лионеля Месси.

— Ты играл и с Криштиану Роналду, и с Месси. Что можешь сказать о них?

— Криштиану — зверь. Поддерживать себя на таком уровне 20 лет — это нечто. Он пример для всех. А Месси… Однажды я толкнул Месси, думая, что он отлетит метра на три. Тогда я был еще совсем молод и играл за «Атлетико». Хотел показать, что не испугаюсь, дать ему почувствовать жесткость и проявить характер. Я забрал мяч у него в штрафной, а перед тем как выбить, подошел и врезался — со всей силы: корпусом, плечом, мячом. Но, к моему удивлению, он даже не пошатнулся. Клянусь, не сдвинулся ни на миллиметр. Стоял, как камень. Маленький, но невероятно крепкий. Все — благодаря ментальности, — цитирует де Хеа İdman.biz со ссылкой на Cronache di spogliatoio.

Тэги:

Новости по теме

Самые дорогие переходы элитных лиг - крупные сделки только у "Реала" и богатых клубов АПЛ
11:12
Мировой футбол

Самые дорогие переходы элитных лиг - крупные сделки только у "Реала" и богатых клубов АПЛ

Знаем рекордсменов главных дивизионов Европы
Пола Гаскойна выписали из больницы
09:35
Мировой футбол

Пола Гаскойна выписали из больницы

Ранее 58-летнего экс-хавбека сборной Англии нашли дома в полубессознательном состоянии и экстренно госпитализировали
"МЮ" дожал топ-сделку, лучший бомбардир Серии А уехал к саудовцам - Трансферы и слухи дня
09:00
Мировой футбол

"МЮ" дожал топ-сделку, лучший бомбардир Серии А уехал к саудовцам - Трансферы и слухи дня

Осимхен останется в Турции
Френки де Йонг уволил агента, из-за чего "Барса" не может вести с ним переговоры
02:01
Мировой футбол

Френки де Йонг уволил агента, из-за чего "Барса" не может вести с ним переговоры

У каталонского клуба нет с кем вести диалог по продлению соглашения с полузащитником
Стало известно, под каким номером Брайан Мбемо будет играть за "МЮ"
00:45
Мировой футбол

Стало известно, под каким номером Брайан Мбемо будет играть за "МЮ"

Камерунский форвард сменил "Брентфорд" на "Олд Траффорд" и получил легендарный номер
Матчи всех звезд теряют актуальность: MLS пытается спасти умирающий формат
21 Июля 23:41
Мировой футбол

Матчи всех звезд теряют актуальность: MLS пытается спасти умирающий формат

Современные болельщики меняют правила игры, и Матч всех звезд больше не кажется праздником спорта

Самое читаемое

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
20 Июля 02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере
Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО
20 Июля 01:21
MMA

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО

Британский актер и известный блогер посетили масштабное боксерское шоу
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
20 Июля 01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Гонорары Александра Усика и Даниэля Дюбуа за бой-реванш
19 Июля 13:50
Другие

Гонорары Александра Усика и Даниэля Дюбуа за бой-реванш

Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе