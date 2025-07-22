Де Хеа: "Роналду - зверь. Месси - как камень: маленький, но невероятно крепкий"

Испанский вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа высказался о таланте нападающего «Аль Насра» Криштиану Роналду и форварда «Интера Майами» Лионеля Месси.

— Ты играл и с Криштиану Роналду, и с Месси. Что можешь сказать о них?

— Криштиану — зверь. Поддерживать себя на таком уровне 20 лет — это нечто. Он пример для всех. А Месси… Однажды я толкнул Месси, думая, что он отлетит метра на три. Тогда я был еще совсем молод и играл за «Атлетико». Хотел показать, что не испугаюсь, дать ему почувствовать жесткость и проявить характер. Я забрал мяч у него в штрафной, а перед тем как выбить, подошел и врезался — со всей силы: корпусом, плечом, мячом. Но, к моему удивлению, он даже не пошатнулся. Клянусь, не сдвинулся ни на миллиметр. Стоял, как камень. Маленький, но невероятно крепкий. Все — благодаря ментальности, — цитирует де Хеа İdman.biz со ссылкой на Cronache di spogliatoio.