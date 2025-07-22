"МЮ" дожал топ-сделку, лучший бомбардир Серии А уехал к саудовцам - Трансферы и слухи дня

Продолжаем наблюдение за трансферным рынком. Новостей так много, что отличить нормальную информацию от фейков трудновато. Но мы отбираем только проверенные источники. И делимся главными новостями за понедельник, 21 июля.

Осимхен останется в Турции

Будущее Виктора Осимхена определено! Как сообщает Фабрицио Романо, «Наполи» и «Галатасарай» согласовали трансфер форварда. Сумма сделки составит € 75 млн плюс 10% с будущей продажи. При этом € 40 млн будут выплачены сейчас, а ещё € 35 млн — в течение 2026 года. Также по условиям сделки Осимхена нельзя будет продать клубам Серии А в течение двух лет. Отметим, что 26-летний форвард в сезоне-2024/2025 выступал за «Галатасарай» на правах аренды.

Рашфорд прибыл в Испанию

Маркус Рашфорд прибыл в Испанию для подписания контракта с «Барселоной». СМИ поймали английского форварда в аэропорту. Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что «Барса» арендует 27-летнего игрока. Сделка подразумевает право выкупа за € 30 млн плюс € 5 млн бонусами при достижении определённых условий. Также каталонцы заплатят € 10 млн «Манчестер Юнайтед» за аренду Рашфорда.

Исака отправят на Ближний Восток?

Александеру Исаку светит Саудовская Аравия вместо «Ливерпуля». Как сообщает журналист Лоик Танзи, шведский форвард может перейти в «Аль-Хиляль». По информации источника, футболист согласился выслушать предложение от клуба, но пока не ответил, насколько ему интересен переход. Интересно, что и «Аль-Хиляль», и «Ньюкасл» принадлежат инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Поэтому вопроса по сумме трансфера не возникнет — всё зависит от желания самого Исака. Ранее «Ньюкасл» отверг любые возможности продажи Александера в «Ливерпуль».

К Месси едет друг

Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль в ближайшие дни станет игроком «Интер Майами». Как сообщает Фабрицио Романо, клубы находятся на финальной стадии переговоров и согласовывают последние детали сделки. В «Интер Майами» играет близкий друг Де Пауля — Лионель Месси. Ранее болельщики и СМИ называли Родриго «телохранителем» 38-летнего форварда. Теперь Де Пауль будет охранять Месси не только в сборной Аргентины, но и в МЛС.

ЦСКА расстаётся с Файзуллаевым

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сегодня, 21 июля, вылетел в Турцию для прохождения медосмотра перед переходом в «Истанбул Башакшехир». Игрок пропустил матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0). Ранее отмечалось, что турецкий клуб достиг соглашения с ЦСКА о переходе Файзуллаева за € 7 млн. 21-летний узбекистанец выступал в РПЛ с лета 2023 года. А скоро для Аббосбека начнётся новый, турецкий этап карьеры.

Диас все ближе к «Баварии»

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас всё ближе к уходу из клуба. Как сообщает Николо Скира, «Бавария» достигла принципиальной договорённости с 28-летним колумбийцем по контракту до 2030 года. Также мюнхенцы готовы заплатить «Ливерпулю» € 75 млн. Но соглашения между клубами ещё нет. Журналист Бен Джейкобс отметил, что если мерсисайдцы продадут Диаса, то пойдут на рынок за заменой. Главный вариант — вингер мадридского «Реала» Родриго.

Луис Энрике хочет заполучить игрока «Реала»

Marca сообщает, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заинтересован в приобретении полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. Испанец считает, что игрок усилит полузащиту клуба. «Реал» обеспокоен травмами Камавинга: в прошлом сезоне у него было четыре повреждения, в общей сложности он потратил на восстановление 159 дней. Поэтому сделка с «ПСЖ» не исключена. Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в € 60 млн.

Еще один игрок для Гасперини

«Рома» продолжает усиливаться к сезону-2025/2026. Итальянский клуб объявил о подписании полузащитника «Ланса» Нейла Эль-Айнауи. Сумма трансфера составила € 23,5 млн. 24-летний футболист заключил контракт с «Ромой» сроком на пять лет. Эль-Айнауи взял восьмой номер в Риме. В прошлом сезоне игрок провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и оформил один ассист.

Трансферная машина «Наполи» разгоняется

Ещё один крутой трансфер от «Наполи»! Клуб объявил о переходе защитника Сэма Бёкема из «Болоньи». Чемпион Италии заплатил за нидерландца € 31 млн. Также € 3 млн «Болонья» может получить бонусами. 26-летний Бёкема подписал с «Наполи» контракт на три года.

Лучший бомбардир Серии А уехал в Саудовскую Аравию

Саудовская «Аль-Кадисия» сообщила о покупке нападающего «Аталанты» Матео Ретеги. За 26-летнего итальянца заплатили € 65 млн. Зарплата футболиста по контракту составит € 20 млн в год, срок действия соглашения — до 2028-го. В прошлом чемпионате Италии Ретеги стал лучшим бомбардиром, забив 25 мячей в 36 встречах. И в расцвете сил Матео вместо топ-клуба отправился на Ближний Восток.

«Челси» готовит мегатрансфер

В «Челси» появится 1000-й игрок атаки? Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что лондонцы проявляют серьёзный интерес к Хави Симонсу из «РБ Лейпциг». Отмечается, что переговоры между клубом и представителями игрока уже начались. Журналист The Telegraph Мэтт Лоу также подтвердил информацию. Он отметил, что Симонс открыт к сделке, но трансфер зависит от потенциального ухода игроков атаки «Челси». А Фабрицио Романо заявил, что нидерландец дал «зелёный свет» на переход. «Челси» начнёт переговоры с «РБ Лейпциг» в четверг.

Мбемо — наконец-то в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Брайана Мбемо. «Брентфорд» получил за камерунца £ 65+6 млн. 25-летний нападающий подписал контракт до 2030 года с опцией продления ещё на один сезон. «Как только я узнал, что есть шанс присоединиться к «Манчестер Юнайтед», я сразу воспользовался возможностью подписать контракт с клубом своей мечты — командой, футболку которой я носил в детстве», — отметил Мбемо.

Одной строкой

FC Inter News: президент «Интера» Джузеппе Маротта отверг возможность ухода полузащитника Хакана Чалханоглу.

iNews: «Атлетико» — фаворит в борьбе за вингера «Манчестер Юнайтед» Антони.

Фабрицио Романо: нападающий «Страсбурга» Диегу Морейра привлёк внимание «Аталанты» и ряда клубов АПЛ.

Официально: полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес отказался от перехода в «Трабзонспор». Он перейдёт во «Фламенго».

Фабрицио Романо: «Галатасарай» находится в тесных переговорах об условиях личного контракта с вратарём «Манчестер Сити» Эдерсоном.

Фабрицио Романо: защитник «Фламенго» Уэсли Франка близок к переходу в «Рому» за € 25 млн.

Официально: «Ахмат» объявил о переходе центрального защитника Усмана Ндонга.

Фабрицио Романо: Виктор Дьёкереш хочет перейти только в «Арсенал», несмотря на активный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

TEAMtalk: «Тоттенхэм» начал переговоры с защитником «Борнмута» Ильей Забарным.

Фабрицио Романо: полузащитник Виктор Фрохольдт переходит в «Порту» из «Копенгагена».

Официально: Бенжамен Менди покинул «Цюрих» в статусе свободного агента.

Официально: голкипер Даниэль Перец перешёл в «Гамбург» из «Баварии» на правах аренды до лета 2026 года.

Официально: Марко Арнаутович перешёл из «Интера» в «Црвену Звезду» на правах свободного агента. Контракт — до лета 2027-го.

Источник - championat.com

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