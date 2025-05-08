"Ханкенди" вышел в полуфинал Региональной лиги

В Региональной лиге АФФА прошли ответные матчи 1/4 финала.
Как сообщает İdman.biz, стали известны имена команд, вышедших в полуфинал турнира.
«Ханкенди» оказался сильнее «Чинара Зангилана» и по итогам двух встреч победил с общим счётом 5:0.
Региональная лига
1/4 финала, ответные матчи
«Нафталан» – «Молодёжь Агстафы» – 0:0 (первый матч – 0:1)
Record Club – «Гёйязен» – 2:1 (первый матч – 2:4)
Голы: Рахид Агазаде (43, пен.), Тогрул Исмайылзаде (71) – Ульви Магмудов (6)
«Ханкенди» – «Чинар Зангилан» – 3:0 (первый матч – 2:0)
Голы: Хусейн Манафли (12), Парвиз Караханов (28), Элариз Халилли (36)
«Марафон» – «Ширван» – 2:0 (первый матч – 2:5)
Голы: Рамиль Захидов (49), Вугар Ашрафли (67, пен.)
Полуфинальные пары:
«Гёйязен» – «Ширван»
«Ханкенди» – «Молодёжь Агстафы»
Отметим, что первые полуфинальные матчи состоятся 13–14 мая, а ответные — 17–18 мая.
İdman.biz