Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова продолжит карьеру в Греции.

Как передает İdman.biz, нападающая, на днях ставшая чемпионкой Бразилии в составе «Осаско», возвращается в Европу. Ее следующей командой станет «Панионис».

Стороны уже согласовали детали перехода.

«Панионис» представил предстоящий переход Рагимовой.

«Паниониос» готов совершить сенсационный трансфер. Причина - Полина Рагимова, с которой «сине-красные» находятся в шаге от окончательного соглашения!

Опытнейшая нападающая в этом году одержала победу с «Осаско» в чемпионате Бразилии. А ее трансфер, несомненно, может стать одним из самых крупных в истории женского волейбола Греции.

«Паниониос», после не менее впечатляющего приобретения Элицы Василевой, готов принять в свой состав еще одну спортсменку из высшего эшелона мирового волейбола, и, конечно же, ожидания от нового сезона очень высоки. И в Греции, и в Европе!», - отмечает сайт греческого клуба.

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