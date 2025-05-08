8 Мая 2025
RU

Азер Багиров: "За спиной говорили, что я бросил свою карьеру в огонь"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Мая 2025 20:01
12
Азер Багиров: "За спиной говорили, что я бросил свою карьеру в огонь"

Главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров подвёл итоги сезона и ответил на слухи о своём будущем.

Как передает İdman.biz, после ничьей с «Нефтчи» (2:2) в 33-м туре Премьер-лиги наставник отметил, что команда была близка к победе: «Мы вели до последних секунд, и пенальти в наши ворота можно было не ставить. Второй тайм мы провели очень сильно, создавали моменты, один из ударов пришёлся в штангу», - цитирует слова тренера Report.

Багиров уверен, что итоговый счёт не отражает происходившего на поле.

Тренер напомнил, что, когда он возглавил команду в 6-м туре, «Кяпаз» был последним с нулём очков: «Тогда говорили, что я бросаю карьеру в огонь. Но мы изменили многое и набрали 18 очков во втором круге. Надеюсь, уже в следующем туре окончательно закрепим место в элите».

Багиров также прокомментировал слухи о возможной отставке и назначении Мирчи Редника: «Пока у меня хорошие отношения с руководством. В футболе всё возможно, но на данный момент я сосредоточен на работе». Наставник добавил, что обсуждений с новым спонсором не было, а слова главы клуба о нём были положительными.

Перед матчем с «Сумгайытом» тренер заявил: «Это будет сложная игра, но победа обеспечит нам место в премьер-лиге. Мы хотим завершить сезон на мажорной ноте».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО
16:38
Азербайджанский футбол

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО

Три команды не подали заявки
Руфат Аббасов: "Мы не проигрываем уже четыре матча и хотим продолжить эту серию"
14:55
Азербайджанский футбол

Руфат Аббасов: "Мы не проигрываем уже четыре матча и хотим продолжить эту серию"

Он прокомментировал предстоящий матч с "Сабахом"
Сыграет ли форвард "Сабаха" против "Шамахы"?
14:21
Азербайджанский футбол

Сыграет ли форвард "Сабаха" против "Шамахы"?

30-летний футболист был заменен на 21-й минуте игры с "Араз-Нахчываном"
Объявлены судьи матча "Карабах" - "Араз-Нахчыван"
13:05
Азербайджанский футбол

Объявлены судьи матча "Карабах" - "Араз-Нахчыван"

Центральный матч доверен Алияру Агаеву
Благодаря успеху ПСЖ: "Карабах" минует первый раунд Лиги чемпионов
02:25
Азербайджанский футбол

Благодаря успеху ПСЖ: "Карабах" минует первый раунд Лиги чемпионов

Агдамский клуб получил бонус за рейтинг: стартует со 2-го раунда
Топ-7 в Премьер-лиге Азербайджана
7 Мая 17:58
Азербайджанский футбол

Топ-7 в Премьер-лиге Азербайджана

В "Шамахы" таких футболистов трое

Самое читаемое

Вугар Талыбов: "Надеюсь, в следующий раз мне удастся победить друга детства"
6 Мая 11:25
Дзюдо

Вугар Талыбов: "Надеюсь, в следующий раз мне удастся победить друга детства"

Он оценил свое выступление на турнире "Большого шлема", прошедшем в Душанбе, столице Таджикистана
Игрок за 127 млн евро вот-вот присоединится к Неймару. Интереса в Европе нет - осталась Бразилия
6 Мая 16:41
Мировой футбол

Игрок за 127 млн евро вот-вот присоединится к Неймару. Интереса в Европе нет - осталась Бразилия

"Фламенго" готов на аренду
Непобедимые гости - СПИСОК без "Реала" и "Барселоны"
6 Мая 10:28
Мировой футбол

Непобедимые гости - СПИСОК без "Реала" и "Барселоны"

IFFHS составил список команд, не проигравших минимум 25 раз на выезде
Полина Рагимова продолжит карьеру в Греции
6 Мая 13:17
Волейбол

Полина Рагимова продолжит карьеру в Греции

Стороны уже согласовали детали перехода