Азер Багиров: "За спиной говорили, что я бросил свою карьеру в огонь"

Главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров подвёл итоги сезона и ответил на слухи о своём будущем.

Как передает İdman.biz, после ничьей с «Нефтчи» (2:2) в 33-м туре Премьер-лиги наставник отметил, что команда была близка к победе: «Мы вели до последних секунд, и пенальти в наши ворота можно было не ставить. Второй тайм мы провели очень сильно, создавали моменты, один из ударов пришёлся в штангу», - цитирует слова тренера Report.

Багиров уверен, что итоговый счёт не отражает происходившего на поле.

Тренер напомнил, что, когда он возглавил команду в 6-м туре, «Кяпаз» был последним с нулём очков: «Тогда говорили, что я бросаю карьеру в огонь. Но мы изменили многое и набрали 18 очков во втором круге. Надеюсь, уже в следующем туре окончательно закрепим место в элите».

Багиров также прокомментировал слухи о возможной отставке и назначении Мирчи Редника: «Пока у меня хорошие отношения с руководством. В футболе всё возможно, но на данный момент я сосредоточен на работе». Наставник добавил, что обсуждений с новым спонсором не было, а слова главы клуба о нём были положительными.

Перед матчем с «Сумгайытом» тренер заявил: «Это будет сложная игра, но победа обеспечит нам место в премьер-лиге. Мы хотим завершить сезон на мажорной ноте».

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