10 Мая 2025
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Холанд готов вернуться на поле после травмы

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2025 09:29
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Холанд готов вернуться на поле после травмы

Главный тренер английской футбольной команды «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о готовности нападающего Эрлинга Холанда вернуться на поле после травмы.

Как сообщает İdman.biz, норвежец в последний раз выходил на поле в конце марта и с тех пор он не играл из-за травмы.

«Он готов, он в форме. Посмотрим, выйдет ли на поле», - цитирует Гвардиолу ВВС.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги на счету Холанда 21 гол в 28 матчах.

«Манчестер Сити» 10 мая сыграет с «Саутгемптоном» в рамках 36-го тура АПЛ. Начало матча в 18:00.

İdman.biz

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