Холанд готов вернуться на поле после травмы

Главный тренер английской футбольной команды «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о готовности нападающего Эрлинга Холанда вернуться на поле после травмы.
Как сообщает İdman.biz, норвежец в последний раз выходил на поле в конце марта и с тех пор он не играл из-за травмы.
«Он готов, он в форме. Посмотрим, выйдет ли на поле», - цитирует Гвардиолу ВВС.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги на счету Холанда 21 гол в 28 матчах.
«Манчестер Сити» 10 мая сыграет с «Саутгемптоном» в рамках 36-го тура АПЛ. Начало матча в 18:00.
İdman.biz