МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков

8 мая «Манчестер Юнайтед» (МЮ) примет «Атлетик» в ответном полуфинале Лиги Европы (ЛЕ). Команды сыграют на стадионе «Олд Траффорд». Начало - в 23.00 по бакинскому времени.

Лига Европы. 1/2 финала.

08 мая, 23:00. Old Trafford (Манчестер)

Манчестер Юнайтед (Англия) - Атлетик (Испания)

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport-express.ru, неделю назад «дьяволы» разнесли басков на «Сан Мамес» (3:0). Результат был сделан еще до перерыва: Каземиро открыл счет на 30-й минуте, на 37-й Бруну Фернандеш реализовал пенальти, а на 45-й оформил дубль.

После матча Эрнесто Вальверде и футболисты «Атлетика» выражали недовольство судейством. Клуб из Бильбао возмутили несколько эпизодов. Один из них — с назначением 11-метрового: после прострела с фланга Дани Вивиан придержал Расмуса Хейлунна в штрафной площади. В наказание арбитр Эспен Эскос не только поставил пенальти, но и удалил защитника красно-белых. Хотя за несколько секунд до этого Алехандро Гарначо поскользнулся в ходе атаки, и мяч, возможно, попал ему в руку.

Также норвежский рефери проигнорировал момент с участием Харри Магуайра и Мароана Саннади: на 57-й минуте форвард хозяев убегал один на один, но защитник прихватил соперника и тот упал на газон. Эскос не зафиксировал нарушения правил и даже показал желтую карточку запасному вратарю «Атлетика» Унаи Симону, который возмущался действиями судьи.

МЮ продлил беспроигрышную серию в Лиге Европы при Рубене Амориме — семь побед и две ничьих. А «львы» рискуют не попасть в домашний финал. Правда, Оскар Де Маркос дал понять, что сдаваться раньше времени — не в крови басков.

«Это было очень жестоко с учетом того, как все произошло, но мы из Бильбао и верим в камбэк. Мы должны нестись вперед, не останавливаясь. Нужно пережить эту боль и снова поверить.

Мы очень благодарны болельщикам за их реакцию в конце матча, потому что нам было очень больно. Благодаря им у нас снова появилась надежда. Именно это делает нас особенными», — сказал капитан красно-белых.

В воскресенье «Атлетик» сгонял нулевую ничью в дерби с «Реал Сосьедад», а МЮ проиграл «Брентфорду» (3:4). «Дьяволы» открыли счет на 14-й минуте, но уже через час летели с разницей в три гола. В заключительные 10 минут манкунианцы лишь сократили отставание до минимума.

«Юнайтед» продлил серию без побед в АПЛ до шести матчей — две ничьих и четыре поражения. И обновил клубный антирекорд по количеству проигрышей в чемпионате за сезон — теперь их 16.

Под руководством Аморима МЮ в среднем набирает всего одно очко за тур — у команды шесть побед и шесть ничьих за 24 встречи. Неудивительно, что манкунианцы сползли уже на 15-е место в таблице.

А еще у «дьяволов» больше поражений в премьер-лиге после ухода сэра Алекса Фергюсона, чем под его руководством — 117 против 114. Хотя при шотландце провели 810 матчей, а без него — 453.

«Мы не готовы бороться в АПЛ и в ЛЧ одновременно, но нам нужно выиграть Лигу Европы ради наших болельщиков. Затем у нас будет время подготовить команду к этим двум турнирам», — сказал Аморим.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»

В лазарете манкунианцев пятеро: Лисандро Мартинес, Айден Хевен, Джошуа Зиркзе, Диогу Далот и Маттейс де Лигт. У гостей одна потеря: Дани Вивиан пропустит ответку на «Олд Траффорд» из-за удаления в первой игре.

«Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»: статистика личных встреч

Первое знакомство команд состоялось в четвертьфинале Кубка чемпионов-1956/57. Баски выиграли дома в результативной перестрелке (5:3), но на выезде уступили с крупным счетом (0:3) и покинули турнир.

Следующего свидания пришлось ждать 55 лет — жребий свел соперников в 1/8 финала Лиги Европы. «Атлетик» победил и на «Олд Траффорд» (3:2), и на «Сан Мамес» (2:1).

Баски отправятся на «Олд Траффорд» лишь с одной целью — оформить камбэк и прорваться в домашний финал Лиги Европы. Хотя «дьяволы» привезли из Бильбао комфортную разницу в счете и прежде ни разу не уступили в ЛЕ при Амориме. Но это не означает, что в Манчестере не случится результативной перестрелки: «Юнайтед» обменялся голами с соперниками в 11 домашних играх под руководством португальца из 17. В девяти матчах влетело 3+ мяча на двоих.

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