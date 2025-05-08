Лига Европы: будет английский финал? - ВИДЕО

Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz, две английские команды имеют большие шансы выйти в решающую стадию турнира.

«Будё-Глимт» и «Тоттенхэм», которые были соперниками чемпиона Азербайджана «Карабаха» в чемпионате, на этот раз встретятся в Норвегии. Хозяева выиграли первый матч в Лондоне со счетом 3:1.

В другом полуфинале «Манчестер Юнайтед» встретится на домашнем поле с испанским «Атлетиком». «Манчестер Юнайтед», одержавший победу со счетом 3:0 в первом матче между этими командами в Бильбао, сделал большой шаг к финалу.

Отметим, что обе встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

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