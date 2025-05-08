Финалисты Лиги чемпионов ПСЖ и "Интер" впервые встретятся в официальном матче

Французский ПСЖ и итальянский "Интер" впервые встретятся в официальном матче.

İdman.biz сообщает, что парижане в полуфинале Лиги чемпионов по футболу победили английский «Арсенал» (2:1, 1:0), а миланцы по сумме двух матчей - испанскую «Барселону» (4:3, 3:3), и вышли в финал.

В последнем товарищеском матче финалистов в августе 2023 года «Интер» выиграл со счетом 2:1.

Товарищеская игра в июле 2019 года завершилась со счетом 1:1, в серии пенальти итальянцы были точнее - 6:5.

В трех предыдущих товарищеских встречах команд победу одержал ПСЖ: 3:1 в июле 2016 года и 1:0 - в декабре 2015 и декабре 2014 года.

Отметим, что финальный матч Лиги чемпионов состоится в Мюнхене 31 мая.

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