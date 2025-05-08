Полиция изъяла медицинские документы и электронные письма, связанные с лечением Марадоны незадолго до смерти

Полиция провинции Буэнос‑Айрес изъяла 279 документов из медицинских карт, шесть лабораторных анализов и более 500 электронных писем, связанных с лечением чемпиона мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадоны в клинике «Оливос» в аргентинской столице в рамках судебного разбирательства дела о его смерти

Как передает İdman.biz, об этом сообщает La Verdad.

Марадона за несколько недель до смерти был госпитализирован в эту клинику, где ему сделали операцию по удалению субдуральной гематомы.

Целью визита полиции было получение всей имеющейся документации о лечении и госпитализации бывшего футболиста. Во время рейда в медицинском центре сотрудники полиции допросили руководителей учреждения.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти чемпиона мира‑1986 назвали остановку сердца. 12 марта 2025 года уголовный суд в аргентинском городе Сан‑Исидро начал слушания по делу о смерти экс‑футболиста.

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