Гари Невилл: "Ламин Ямал может стать лучшим подростком за последние 50 лет"

Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Гари Невилл высоко оценил игру вингера «Барселоны» Ламина Ямала, несмотря на поражение каталонцев от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов, сообщает İdman.biz.

В подкасте Stick to Football Невилл заявил: «Думаю, Ямал может быть лучшим подростком, которого мы видели за последние 30, 40, 50 лет. Он уже провёл 100 матчей, выиграл чемпионат Европы со сборной Испании в 16 лет, сделал четыре голевые передачи и забил. Такого не было ни с кем за последние десятилетия».

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов 17-летний Ямал забил пять голов и сделал четыре ассиста в 13 матчах. Его игра вызывает восторг у экспертов, несмотря на вылет «Барселоны» из турнира.

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