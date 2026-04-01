1 Апреля 2026
RU

Джанни Инфантино: "Иран сыграет на ЧМ в США"

Мировой футбол
Новости
1 Апреля 2026 00:00
28
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года и проведет свои матчи группового этапа в США, как и планировалось изначально.

"Иран будет участвовать в чемпионате мира. Мы рады, потому что это очень и очень сильная команда, я очень рад. Видел команду, разговаривал с ее футболистами и тренером, так что все в порядке. Матчи Ирана будут сыграны там, где и должны быть сыграны в соответствии с жеребьевкой", — приводит слова Инфантино İdman.Biz со ссылкой на AFP.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщал, что организация ведет переговоры о переносе матчей сборной Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

