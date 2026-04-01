Сборная Англии минимально уступила команде Японии в товарищеском матче

Завершен товарищеский матч между сборными Англии и Японии. Победу со счетом 1:0 в этой игре одержали японцы. Встреча состоялась на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Ник Уолш из Шотландии.

Каору Митома забил единственный гол в этой игре гол на 23-й минуте.

На чемпионате мира — 2026 сборная Англии в группе L сыграет с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Япония на групповом этапе встретится с Нидерландами, Тунисом и еще одной командой, которая станет известна позднее.