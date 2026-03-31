Английские гранды готовятся к борьбе за футболиста "Монако"

"Челси" и "Ливерпуль" следят за 22-летним полузащитником "Монако" Ламином Камара. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, монегаски готовы рассмотреть вариант с продажей футболиста, однако оценивают его минимум в € 65-75 млн. В контракте Камара нет пункта об отступных. При этом "Монако" не стремится быстрее продать игрока, поскольку считает, что его стоимость может вырасти еще больше.

Ранее портал TEAMtalk сообщал об интересе к сенегальцу со стороны "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.