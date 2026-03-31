Отбор ЧМ-2026: Италия и Турция в шаге от мундиаля

Сегодня в европейской квалификации ЧМ-2026 пройдут финальные матчи стыкового раунда, по итогам которых определятся последние участники турнира, сообщает İdman.Biz.

Центральное внимание приковано к матчам с участием сборных Италии и Турции, которые подходят к решающим играм с разным уровнем давления и разными сценариями после полуфиналов.

Италия снова оказалась в ситуации, где любая ошибка критична. Команда Дженнаро Гаттузо в полуфинале прошла Северную Ирландию, но не сняла вопросов по игре в атаке и реализации. Контекст для сборной остается тяжелым: пропущенные чемпионаты мира 2018 и 2022 годов продолжают давить на команду и федерацию. В матче с Боснией и Герцеговиной итальянцам предстоит сыграть против соперника, который исторически неудобен и умеет разрушать позиционные атаки. При этом у Италии сохраняется кадровая глубина и опыт больших матчей, что делает ее фаворитом пары, но не снимает напряжения вокруг результата.

Турция подходит к финалу с более стабильным фоном. Команда Винченцо Монтеллы в полуфинале обыграла Румынию и теперь играет на выезде против Косово. Турки делают ставку на баланс между контролем мяча и быстрыми переходами через фланги, где активно используются Арда Гюлер и Кенан Йылдыз. Косово же продолжает один из самых сильных отрезков в своей истории и сохраняет серию без поражений, о чем отдельно упоминалось и перед полуфиналом . Для хозяев это шанс впервые выйти на крупный турнир, что добавляет матчу дополнительный психологический фактор.

В другой части сетки одним из самых ровных противостояний остается пара Швеция - Польша. Шведы, несмотря на кадровые потери в атаке, компенсируют это структурой и дисциплиной, тогда как Польша опирается на более опытный состав и вариативность в завершающей стадии. Первый раунд показал, что обе команды способны адаптироваться по ходу игры, и ответная встреча во многом будет зависеть от реализации моментов.

Чехия и Дания подходят к очному матчу с разным турнирным багажом. Чехи уверенно прошли Ирландию и выглядят организованной командой с четкой вертикальной игрой, тогда как Дания, сменив тренера, постепенно перестраивает модель и делает акцент на контроле темпа. Здесь многое будет зависеть от того, сможет ли датская сборная навязать свой ритм и избежать открытого сценария.

Отдельного внимания заслуживает противостояние Боснии и Герцеговины с Италией, где балканская команда традиционно делает ставку на компактность и стандарты, а также матч Косово - Турция, который может стать историческим для хозяев. Общий фон стыков подтверждает тенденцию последних лет: разница в классе между сборными сокращается, а решающие матчи все чаще уходят в детали — от стандартных положений до индивидуальных эпизодов.

Чемпионат мира 2026

Европейская квалификация, плей-офф

Финалы

31 марта

22:45. "Босния и Герцеговина" - "Италия"

22:45. "Швеция" - "Польша"

22:45. "Косово" - "Турция"

22:45. "Чехия" - "Дания"