RU

Мировой футбол
Новости
31 Марта 2026 11:38
18
Джанни Инфантино: "Решать эти проблемы не в нашей компетенции"

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что у организации нет альтернативных вариантов относительно участия сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, глава международной федерации прокомментировал ситуацию с возможным неучастием иранской команды в турнире, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали допустил, что национальная сборная может не принять участие в мировом первенстве из-за сложной геополитической обстановки.

Инфантино признал, что ситуация вокруг иранской команды остается непростой, однако подчеркнул, что ФИФА продолжает работу по обеспечению наилучших условий для выступления сборной на чемпионате мира.

Глава организации также отметил, что ФИФА с уважением относится к тому, что Иран завоевал путевку на турнир исключительно по спортивным результатам, без каких-либо исключений.

"У нас нет плана Б, В или Г — существует только план А. Мы живем в сложной геополитической реальности, и решать эти проблемы не в нашей компетенции, но мы можем объединять людей и создавать атмосферу мира и праздника", — добавил Инфантино.

İdman.Biz
Тэги:

