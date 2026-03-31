31 Марта 2026 09:15
Моуринью хочет усилиться игроком "Баварии"

Защитник "Баварии" Рафаэл Геррейру может продолжить карьеру в "Бенфике".

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Record, лиссабонский клуб рассматривает возможность подписания 32-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее "Бавария" официально объявила, что не будет продлевать контракт с португальцем, и он покинет команду по окончании сезона.

Сообщается, что руководство "Бенфики" высоко оценивает игрока, однако окончательное решение о предложении пока не принято.

Отметим, что Геррейру может перейти в новый клуб на правах свободного агента. Интересно, что за свою карьеру он еще ни разу не выступал на клубном уровне в Португалии.

Добавим, что главным тренером "Бенфики" является Жозе Моуринью.

