Диего Симеоне показал новорожденного внука - ФОТО

Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне представил общественности моменты из своей личной жизни. Специалист поделился в социальных сетях искренними фотографиями в кругу семьи после того, как его старший сын Джованни Симеоне стал отцом.

Как сообщает İdman.Biz, пополнение произошло в семье нападающего итальянского "Наполи" Джованни Симеоне и его супруги Ирен Каппуано. Новорожденный мальчик, которого назвали Леон, стал первым внуком 55-летнего наставника мадридцев. Публикация аргентинского тренера, на которой он запечатлен в неформальной обстановке с сыном и внуком, вызвала большой интерес среди подписчиков и собрала многочисленные положительные комментарии.

Семья Симеоне остается одной из самых футбольных в мире: пока старший сын Джованни покоряет Серию А, его братья Джулиано и Джанлука также продолжают профессиональную карьеру в Испании. Поклонники "матрасников" отметили в комментариях, что роль дедушки ничуть не убавляет энергии знаменитого "Эль Чоло" на тренерской скамье.