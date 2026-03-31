"Реал" вернет трех игроков летом

Футбольный клуб "Реал" планирует вернуть сразу трех футболистов в преддверии нового сезона.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Cadena SER, к мадридскому клубу присоединятся Николас Пас, Виктор Муньос и Эндрик.

Сообщается, что все трое примут участие в предсезонной подготовке команды. В настоящее время Эндрик выступает за "Лион" на правах аренды, Николас Пас играет за "Комо", а Виктор Муньос защищает цвета "Осасуны".

Отмечается, что у "Реала" есть возможность обратного выкупа этих игроков.

На данный момент мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от "Барселоны" на четыре очка.