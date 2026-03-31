31 Марта 2026
31 Марта 2026 10:52
Луис де ла Фуэнте: "Ламин стал лучше, чем два года назад"

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал развитие вингера Ламина Ямала перед товарищеским матчем против Египта.

Как сообщает İdman.Biz, наставник отметил прогресс 18-летнего футболиста, но подчеркнул, что его лучшие годы еще впереди.

"Ламин стал лучше, чем два года назад, но еще не так хорош, каким будет через два года. Он очень повзрослел, его вклад в игру команды вырос. Он испытывает огромную любовь к партнерам. С каждым днем он все больше влияет на команду и делает ее лучше", — сказал де ла Фуэнте.

Тренер добавил: "Ему предстоит пройти долгий путь, и лучшие годы еще впереди. Он в отличной форме, с прекрасным настроем, невероятно быстр и находится в одном из лучших моментов своей карьеры".

В текущем сезоне Ямал провел за "Барселону" 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач. Статистика вингера подтверждает его растущую роль в атаке каталонского клуба.

Сборная Испании готовится к товарищеской встрече с Египтом, которая станет частью подготовки к официальным турнирам. Ямал остается одним из ключевых игроков национальной команды, несмотря на свой юный возраст.

İdman.Biz
