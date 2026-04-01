Сборная Италии впервые в истории пропустит три чемпионата мира подряд

1 Апреля 2026 05:40
Сборная Италии уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.) в финальном стыковом матче Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026. Таким образом, "Скуадра адзурра" впервые в истории пропустит три мировых первенства подряд, сообщает İdman.Biz.

В последний раз к этому моменту итальянцы играли на чемпионате мира в 2014 году. Тогда эта команда не вышла из группы со сборными Коста-Рики, Уругвая и Англии. Стоит отметить, что "Скуадра адзурра" является четырехкратным чемпионом мира.

Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Новости по теме

Сборная Испании дома не смогла победить Египет
02:30
Мировой футбол

Сборная Испании дома не смогла победить Египет

В этом матче не играл лучший бомбардир в истории сборной Египта Мохамед Салах
Фанаты "Тоттенхэма" осудили назначение Де Дзерби
02:14
Мировой футбол

Фанаты "Тоттенхэма" осудили назначение Де Дзерби

Причиной является выступление специалиста в защиту вингера "Марселя" Мэйсона Гринвуда после обвинений футболиста в совершении насилия над девушкой
Босния и Герцеговина сенсационно выиграла у Италии в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:44
Мировой футбол

Босния и Герцеговина сенсационно выиграла у Италии в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И пробилась на ЧМ-2026
Сборная Англии минимально уступила команде Японии в товарищеском матче
01:10
Мировой футбол

Сборная Англии минимально уступила команде Японии в товарищеском матче

Каору Митома забил единственный гол в этой игре
"Ювентус" нацелился на полузащитника "Манчестер Юнайтед"
00:18
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года
Джанни Инфантино: "Иран сыграет на ЧМ в США"
00:00
Мировой футбол

Джанни Инфантино: "Иран сыграет на ЧМ в США"

Ранее президент Федерации футбола Ирана сообщал, что организация ведет переговоры о переносе матчей сборной Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику

Самое читаемое

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сьерра-Леоне в серии пенальти
30 Марта 21:21
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сьерра-Леоне в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Аббасова добилась победы после ничьей в основное время

Кто из известных гимнасток приедет на Кубок мира в Баку? - İDMAN.BİZ ИЗУЧАЕТ ИМЕНА
31 Марта 14:34
Гимнастика

Кто из известных гимнасток приедет на Кубок мира в Баку? - İDMAN.BİZ ИЗУЧАЕТ ИМЕНА

Начиная с 17 апреля все внимание спортивной общественности будет приковано к Национальной арене гимнастики
Неймар готов пойти на радикальные меры ради ЧМ-2026
29 Марта 09:57
Мировой футбол

Неймар готов пойти на радикальные меры ради ЧМ-2026

Бразилец может отказаться от выездных матчей, чтобы избежать травмы

Тофиκу Мусаеву назвали возможного следующего соперника
31 Марта 11:23
ММА

Тофиκу Мусаеву назвали возможного следующего соперника

Авторитетное издание предложило для азербайджанца вариант с одним из самых зрелищных легковесов UFC