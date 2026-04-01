Сборная Италии впервые в истории пропустит три чемпионата мира подряд

Сборная Италии уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.) в финальном стыковом матче Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026. Таким образом, "Скуадра адзурра" впервые в истории пропустит три мировых первенства подряд, сообщает İdman.Biz.

В последний раз к этому моменту итальянцы играли на чемпионате мира в 2014 году. Тогда эта команда не вышла из группы со сборными Коста-Рики, Уругвая и Англии. Стоит отметить, что "Скуадра адзурра" является четырехкратным чемпионом мира.

Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).