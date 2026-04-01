Фанаты сборной Испании скандировали "Кто не скачет, тот мусульманин" на игре с Египтом

1 Апреля 2026 07:14
Болельщики сборной Испании освистали гимн Египта перед товарищеским матчем в Барселоне, а также скандировали лозунги, содержащие проявления нетерпимости и религиозной дискриминации. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, примерно на 20-й минуте матча часть фанатов начала скандировать: "Кто не скачет, тот мусульманин". Часть зрителей на стадионе "Корнелья-Эль Прат" начала прыгать в такт кричалке.

Отметим, один из лучших игроков сборной Испании нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль является мусульманином.

