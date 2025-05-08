Руководство "Арсенала" вынесло вердикт главному тренеру после вылета из ЛЧ

Совет директоров «Арсенала» не рассматривает возможность увольнения главного тренера Микеля Артеты, несмотря на критику со стороны болельщиков и неудачи команды в текущем сезоне, сообщает İdman.biz.

По информации источника, клуб полностью доверяет испанскому специалисту и уже ведёт подготовку к летнему трансферному окну с его участием. В руководстве «канониров» подчёркивают, что слухи об отставке Артеты не соответствуют действительности.

Напомним, 7 мая «Арсенал» уступил «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов (1:2) и вылетел из турнира. Ранее лондонцы также завершили борьбу в Кубке Англии и Кубке лиги, не завоевав ни одного трофея в сезоне.

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