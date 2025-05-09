"Шапку верни": бывший игрок «Галатасарая» подвергся нападению в Париже - ВИДЕО

Бывший защитник «Галатасарая», ныне выступающий за мюнхенскую «Баварию», Саша Боэ подвергся краже в Париже, куда приехал посмотреть полуфинальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом».

Как сообщает İdman.biz, инцидент произошёл после окончания игры на «Парк де Пренс». Когда Боэ попытался сесть в свой автомобиль, его окружила толпа фанатов. Один из них, приблизившись к машине, сорвал с футболиста кепку и убежал. Момент попал на видео, а сам Боэ выглядел испуганным и растерянным.

Позже он прокомментировал ситуацию в соцсетях: «Верни кепку, друг», — написал игрок.

В текущем сезоне Саша Боэ провёл 16 матчей за «Баварию», отыграв 691 минуту и отдав 2 результативные передачи.





İdman.biz