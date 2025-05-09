9 Мая 2025
RU

"Шапку верни": бывший игрок «Галатасарая» подвергся нападению в Париже - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
9 Мая 2025 01:09
44
"Шапку верни": бывший игрок «Галатасарая» подвергся нападению в Париже - ВИДЕО

Бывший защитник «Галатасарая», ныне выступающий за мюнхенскую «Баварию», Саша Боэ подвергся краже в Париже, куда приехал посмотреть полуфинальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом».

Как сообщает İdman.biz, инцидент произошёл после окончания игры на «Парк де Пренс». Когда Боэ попытался сесть в свой автомобиль, его окружила толпа фанатов. Один из них, приблизившись к машине, сорвал с футболиста кепку и убежал. Момент попал на видео, а сам Боэ выглядел испуганным и растерянным.

Позже он прокомментировал ситуацию в соцсетях: «Верни кепку, друг», — написал игрок.

В текущем сезоне Саша Боэ провёл 16 матчей за «Баварию», отыграв 691 минуту и отдав 2 результативные передачи.


İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Манчестер Юнайтед" остается единственным непобежденным клубом сезона в еврокубках
02:06
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" остается единственным непобежденным клубом сезона в еврокубках

"Красные дьяволы" в полуфинале уверенно прошли "Атлетик Бильбао"
Определились финалисты Лиги конференций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:42
Мировой футбол

Определились финалисты Лиги конференций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Финал состоится 28 мая на Wroclaw Stadium во Вроцлаве, Польша

Бекхэм и Невилл купили клуб из четвёртого дивизиона Англии
01:38
Мировой футбол

Бекхэм и Невилл купили клуб из четвёртого дивизиона Англии

Болельщики поражены действиями легенд "МЮ"
Английский финал в Лиге Европы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
00:54
Мировой футбол

Английский финал в Лиге Европы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершилась полуфинальная стадия Лиги Европы

Инфантино перенес заседание Совета ФИФА ради Трампа
00:40
Мировой футбол

Инфантино перенес заседание Совета ФИФА ради Трампа

Конгресс же международной федерации пройдёт в намеченные сроки
УЕФА вынес вердикт по арбитру матча "Интер" – "Барселона"
00:12
Мировой футбол

УЕФА вынес вердикт по арбитру матча "Интер" – "Барселона"

Польского рефери обвинили в предвзятости к каталонскому клубу

Самое читаемое

Вугар Талыбов: "Надеюсь, в следующий раз мне удастся победить друга детства"
6 Мая 11:25
Дзюдо

Вугар Талыбов: "Надеюсь, в следующий раз мне удастся победить друга детства"

Он оценил свое выступление на турнире "Большого шлема", прошедшем в Душанбе, столице Таджикистана
Игрок за 127 млн евро вот-вот присоединится к Неймару. Интереса в Европе нет - осталась Бразилия
6 Мая 16:41
Мировой футбол

Игрок за 127 млн евро вот-вот присоединится к Неймару. Интереса в Европе нет - осталась Бразилия

"Фламенго" готов на аренду
Непобедимые гости - СПИСОК без "Реала" и "Барселоны"
6 Мая 10:28
Мировой футбол

Непобедимые гости - СПИСОК без "Реала" и "Барселоны"

IFFHS составил список команд, не проигравших минимум 25 раз на выезде
Полина Рагимова продолжит карьеру в Греции
6 Мая 13:17
Волейбол

Полина Рагимова продолжит карьеру в Греции

Стороны уже согласовали детали перехода