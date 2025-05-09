"Манчестер Юнайтед" остается единственным непобежденным клубом сезона в еврокубках

«Манчестер Юнайтед» уверенно пробился в финал Лиги Европы, разгромив испанский «Атлетик» со счётом 4:1 во втором полуфинальном матче. Встреча прошла 8 мая в Бильбао, сообщает İdman.biz.

По итогам 14 матчей текущего розыгрыша еврокубка «красные дьяволы» остаются единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения: девять побед и пять ничьих. Теперь подопечные Эрика тен Хага сразятся за трофей с лондонским «Тоттенхэмом». Финал состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао.

Отметим, что в последний раз «Юнайтед» выигрывал Лигу Европы в 2017 году, обыграв в финале амстердамский «Аякс» со счётом 2:0.

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