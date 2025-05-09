9 Мая 2025
RU

"Манчестер Юнайтед" остается единственным непобежденным клубом сезона в еврокубках

Мировой футбол
Новости
9 Мая 2025 02:06
17
"Манчестер Юнайтед" остается единственным непобежденным клубом сезона в еврокубках

«Манчестер Юнайтед» уверенно пробился в финал Лиги Европы, разгромив испанский «Атлетик» со счётом 4:1 во втором полуфинальном матче. Встреча прошла 8 мая в Бильбао, сообщает İdman.biz.

По итогам 14 матчей текущего розыгрыша еврокубка «красные дьяволы» остаются единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения: девять побед и пять ничьих. Теперь подопечные Эрика тен Хага сразятся за трофей с лондонским «Тоттенхэмом». Финал состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао.

Отметим, что в последний раз «Юнайтед» выигрывал Лигу Европы в 2017 году, обыграв в финале амстердамский «Аякс» со счётом 2:0.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Определились финалисты Лиги конференций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:42
Мировой футбол

Определились финалисты Лиги конференций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Финал состоится 28 мая на Wroclaw Stadium во Вроцлаве, Польша

Бекхэм и Невилл купили клуб из четвёртого дивизиона Англии
01:38
Мировой футбол

Бекхэм и Невилл купили клуб из четвёртого дивизиона Англии

Болельщики поражены действиями легенд "МЮ"
"Шапку верни": бывший игрок «Галатасарая» подвергся нападению в Париже - ВИДЕО
01:09
Мировой футбол

"Шапку верни": бывший игрок «Галатасарая» подвергся нападению в Париже - ВИДЕО

Инцидент произошел после полуфинального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и "Арсеналом"

Английский финал в Лиге Европы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
00:54
Мировой футбол

Английский финал в Лиге Европы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершилась полуфинальная стадия Лиги Европы

Инфантино перенес заседание Совета ФИФА ради Трампа
00:40
Мировой футбол

Инфантино перенес заседание Совета ФИФА ради Трампа

Конгресс же международной федерации пройдёт в намеченные сроки
УЕФА вынес вердикт по арбитру матча "Интер" – "Барселона"
00:12
Мировой футбол

УЕФА вынес вердикт по арбитру матча "Интер" – "Барселона"

Польского рефери обвинили в предвзятости к каталонскому клубу

Самое читаемое

Вугар Талыбов: "Надеюсь, в следующий раз мне удастся победить друга детства"
6 Мая 11:25
Дзюдо

Вугар Талыбов: "Надеюсь, в следующий раз мне удастся победить друга детства"

Он оценил свое выступление на турнире "Большого шлема", прошедшем в Душанбе, столице Таджикистана
Игрок за 127 млн евро вот-вот присоединится к Неймару. Интереса в Европе нет - осталась Бразилия
6 Мая 16:41
Мировой футбол

Игрок за 127 млн евро вот-вот присоединится к Неймару. Интереса в Европе нет - осталась Бразилия

"Фламенго" готов на аренду
Непобедимые гости - СПИСОК без "Реала" и "Барселоны"
6 Мая 10:28
Мировой футбол

Непобедимые гости - СПИСОК без "Реала" и "Барселоны"

IFFHS составил список команд, не проигравших минимум 25 раз на выезде
Полина Рагимова продолжит карьеру в Греции
6 Мая 13:17
Волейбол

Полина Рагимова продолжит карьеру в Греции

Стороны уже согласовали детали перехода