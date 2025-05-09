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"Арсенал" определился с форвардами, которых хочет купить летом

Мировой футбол
Новости
9 Мая 2025 02:58
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"Арсенал" определился с форвардами, которых хочет купить летом

Лондонский «Арсенал» включил в шорт-лист летних трансферных целей трёх атакующих футболистов: Брайана Мбемо из «Брентфорда», Адемолу Лукмана из «Аталанты» и Джейми Байно-Гиттенса из дортмундской «Боруссии», сообщает İdman.biz.

По информации источника, «Брентфорд» оценивает Мбемо в €60 млн, однако «канониры» надеются снизить цену. Стоимость Байно-Гиттенса ниже, но точные цифры не разглашаются. В свою очередь, «Аталанта» готова отпустить Лукмана за сумму, превышающую €60 млн.

Руководство лондонского клуба убеждено, что один из этих игроков сможет серьёзно усилить атакующую линию и помочь «Арсеналу» наконец завоевать долгожданный трофей.

İdman.biz

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