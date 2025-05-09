Бекхэм и Невилл купили клуб из четвёртого дивизиона Англии

Легенды английского футбола Дэвид Бекхэм и Гари Невилл стали новыми владельцами клуба Salford City, выступающего в четвёртом дивизионе чемпионата Англии.

Как передает İdman.biz, на официальном сайте клуба было объявлено, что американский бизнесмен Деклан Келли и британский инвестор Мервин Дэвис будут назначены сопредседателями команды в новом сезоне.

Бекхэм, который также является совладельцем американского клуба «Интер Майами», подчеркнул в своём заявлении, что провёл детство в Солфорде и рад быть частью команды, близкой его сердцу.

По итогам сезона Salford City занял восьмое место в своей лиге, набрав 69 очков.

İdman.biz