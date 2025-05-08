В Лиге конференций определятся финалисты - ВИДЕО

Сегодня вечером определятся финалисты Лиги конференций УЕФА по футболу.

İdman.biz сообщает, что английский «Челси» примет на своем поле шведскую команду «Юргорден».

Поскольку лондонцы выиграли первый матч на стадионе соперника со счетом 4:1, нет никаких сомнений в том, что именно они выйдут в финал.

В другом полуфинале в Италии встретятся итальянская «Фиорентина» и испанский «Бетис».

Севильская команда, одержавшая победу со счетом 2:1 в первом матче между соперниками в Испании, постарается сохранить это преимущество.

Лига конференций УЕФА

Полуфиналы, ответные матчи

8 мая

23:00. "Челси" - "Юргорден"

Первая игра - 4:1

23:00. "Фиорентина" - "Бетис"

Первая игра - 1:2

Финал Лиги конференций УЕФА состоится 28 мая на Wroclaw Stadium во Вроцлаве, Польша.

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