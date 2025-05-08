УЕФА объявил символическую сборную недели Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую команду недели по итогам полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Состав был опубликован в официальном аккаунте организации в соцсети X (ранее — Twitter).

Как передаёт İdman.biz, в команду вошли:

Вратарь: Ян Зоммер («Интер»).

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос (оба — «ПСЖ»), Франческо Ачерби («Интер»), Херард Мартин («Барселона»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Френки де Йонг («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»).

Напомним, в финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Интер». Матч состоится 31 мая в Мюнхене.

İdman.biz