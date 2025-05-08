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В Лиге чемпионов будет неожиданный победитель

Мировой футбол
Новости
8 Мая 2025 17:12
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В Лиге чемпионов будет неожиданный победитель

ПСЖ и «Интер», которым предстоит встретиться в финале Лиги чемпионов УЕФА, в начале сезона не считались главными фаворитами турнира.

Как сообщает İdman.biz, при сравнении двух команд шансы представителя Италии на победу в турнире котировались ниже.

ПСЖ даже столкнулся с угрозой не попасть в плей-офф, вылетев за пределы Топ-24 на Этапе лиги. После пяти туров французы, потерпев три поражения, оказались на 25-м месте, отставая на два очка от мадридского «Реала», который опережал их на одну позицию.

Однако затем ПСЖ, начавший подряд побеждать, сумел в серии пенальти (0:1, 1:0, пен. 4:1) выбить из соревнования даже «Ливерпуль», считавшийся главным фаворитом на протяжении всего турнира.

Когда команда вышла в финал, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи так вспоминал тот период: «Если бы за три тура до завершения общего этапа, когда мы могли не попасть в плей-офф, вы сказали бы мне, что мы дойдем до финала... Но я всегда верил в игроков, тренера и его штаб. Я чувствовал, что в этом сезоне происходит нечто особенное как на поле, так и за его пределами. Все бились друг за друга, все были счастливы и готовы биться за нашу футболку. И фанаты были чудесны.

Когда мне говорят о поездке в Мюнхен, у меня мурашки бегут по коже. Попасть туда было очень, очень сложно. Я горжусь игроками. Кажется, мы самая молодая команда, вышедшая в финал ЛЧ. Мы вошли в историю Лиги чемпионов - не только в историю ПСЖ».

«Интер», с другой стороны, неожиданно поднялся на второе место в чемпионате, одержав четыре победы подряд после пятого тура и отстал от первого «Ливерпуля» всего на два очка. После этого представитель Милана, уступивший «Байеру» (0:1), продолжил беспроигрышную серию и вышел в финал.

Таким образом, команда, которая победит в решающем матче в Мюнхене 31 мая, будет считаться самым неожиданным победителем Лиги чемпионов с 2003 года. Тогда соревнование сенсационно выиграл «Порту» под руководством Жозе Моуринью.

İdman.biz

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