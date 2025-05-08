Соседи вызвали полицию из-за вечеринок вундеркинда "Барсы" в пентхаусе

22-летний нападающий «Барселоны» Ансу Фати, которого когда-то называли преемником Лионеля Месси, оказался в центре скандала из-за регулярных ночных вечеринок в своём пентхаусе в районе Саррия.

Как сообщает İdman.biz, соседи неоднократно вызывали полицию, жалуясь на громкую музыку и многочисленных гостей, собирающихся у игрока даже после трёх часов ночи.

Хотя формальных мер против футболиста пока не принято, ситуация вызывает серьёзные опасения в клубе. Наставник «Барсы» Ханс-Дитер Флик, по информации СМИ, разочарован как поведением Фати вне поля, так и его нестабильной игрой. В нынешнем сезоне форвард провёл лишь 298 минут в 11 матчах, страдая от травм и потери формы.

Будущее воспитанника академии «Ла Масия» на «Камп Ноу» теперь под вопросом, а его дисциплинарные проблемы могут ускорить расставание с клубом.

İdman.biz