Два топ-клуба Серии А намерены заполучить голкипера ПСЖ

Голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб уже в ближайшие сезоны.

Как передаёт İdman.biz со ссылкой на инсайдера Альфредо Педуллу, за развитием ситуации вокруг 26-летнего вратаря внимательно следят два гранда Серии А — «Интер» и «Ювентус».

Контракт Доннаруммы с парижским клубом действует до лета 2026 года. «Интер» намерен дождаться окончания соглашения и предложить футболисту зарплату в размере 9 миллионов евро в год, чтобы подписать его бесплатно. В свою очередь, «Ювентус» рассчитывает оформить переход уже этим летом, выплатив «ПСЖ» символическую сумму, но при этом предложив более скромные условия личного контракта.

Официальных комментариев со стороны клубов пока не поступало, однако интерес к чемпиону Европы-2020 подтверждает его статус одного из самых ценных вратарей Европы.

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