Формулы успеха "Интера" и ПСЖ. У финалистов Лиги чемпионов больше общего, чем кажется

У тренеров финалистов много общего

Строгие и толковые наставники. Энрике и Индзаги подходят своим командам. Великое счастье для клубов. Отдав их составы другим наставникам, получили бы неудачи в плей-офф Лиги чемпионов. Энрике дали право перестроить ПСЖ. На исторический требл претендуют без Мбаппе, Месси и Неймара. Некоторые игроки в команде недавно, как Невеш и Кварацхелия. Луис Энрике знал, что делает. Тактически это лучший ПСЖ за всё время, что катарские шейхи вкладывают деньги в парижский футбол.

С Ибрагимовичем в атаке не играли так четко, хотя забирали у других клубов, вроде «Милана», «Челси» и «Барселоны», ценных и часто опытных футболистов. Тогда шейхам не хватало терпения, чтобы дать поработать тренеру уровня Анчелотти. Пять лет назад в составе снова были футболисты, с которыми можно выиграть Лигу чемпионов. Но тактически Маркиньос, Эррера и Паредес в центре поля не оставляли настолько приятного ощущения, как Витинья, Невеш и Руис. Сейчас есть и тактика, и магия.

Фабиан Руис никогда не забивал в Лиге чемпионов. Вчера мяч удачно проскочил Мартинелли и опустился точно на левую ногу Руису. Его коллега Витинья по-пижонски не реализовал пенальти, но благодаря удару Фабиана ПСЖ получил выход в финал. Даже у Тухеля, хотя Ди Мария, Мбаппе и Неймар по отдельности настоящие футбольные монстры, не было такого буйства красок в атаке, как сейчас. Дембеле, Кварацхелия, Дуэ и Баркола не сыгранные, но без проблем создают много голевых моментов.

У «Интера» всё немножко проще, и те же принципы работы каждого на команду. В атаке связка Мартинеса и Тюрама. Лаутаро обожает играть рядом с рослыми нападающими. Наверное, одна из причин, почему ему бывало непросто в сборной Аргентины. Тренер Индзаги получил полную поддержку руководства «Интера».

Но ради успехов с «Интером» оба пашут как проклятые без мяча. Барелла успевает часто менять позиции, захаживая на разные фланги. У Николо бывали неудачные матчи в текущем сезоне. Вот только, как в случае с хавбеком Фабианом Руисом, в решающий момент работает статус чемпиона Европы. Опыт побед меняет психологию футболистов. Даже успех Грузии на Евро-2024 стал кирпичиком, который укрепил фундамент Кварацхелии. Хвича прошел впечатляющий путь из Казани в Париж, стал звездой.

Ключевые футболисты получили свободу

Сандро Бастони – один из лучших центральных защитников мира. Легко было заметить сильную игру Ван Дейка и Салиба. Хвалили Кубарси за работу с мячом (без него Пау не такой убедительный). Бросалась в глаза сильная игра Габриэля. Потеря бразильца навредила «Арсеналу». Но в когорту элитных защитников также проходит чемпион Европы. Алессандро, воспитанник школы «Аталанты», вырос в «Интере». Схема «3-5-2» значит, что между дуэтом форвардов и левым латералем Димарко появляется расстояние.

Во многих командах его бы пытался заполнить только левый центральный хавбек. Индзаги выше классом, чем некоторые его коллеги. Поэтому Симоне предложил роль Бастони. У «Интера» в прошлом был великий левый защитник Факкетти. Джачинто, ростом с Бастони, мог играть слева и в центре обороны. Сандро наследует легенде, ведь не раз оказывался на позиции левого центрального хавбека. Иногда они вдвоем с Думфрисом работали на углах штрафной площади в матчах, где «Интер» доминировал и держал линии высоко.

Это миф, что миланская команда всегда работает с низкой линией защиты. Компактные, когда атакуют игроки уровня основы «Барселоны», но прекрасно выскакивают в контратаки. Свобода, когда соединяется с тактическим порядком – великая сила. Именно о праве на самовыражение говорил после победы над «Арсеналом» Хакими. Ашраф является воспитанником «Реала». Не исключаем, что тоже поклонник Серхио Рамоса, как Бастони. Марокканец играл с испанцем в Париже и понял, что сильный защитник должен быть либеро.

Только в современной трактовке свободы. Правый латераль Думфрис стал героем двух поединков против «Барселоны». В миланском поединке так сильно устал, что Индзаги заменил голландца. Отдал все силы. Хакими тоже хорошо отбегал в матчах против «Арсенала». Забил важный гол в ответном поединке. Ашраф в числе лучших крайних защитников мира, как и его коллега Мендеш. Нуну тоже обожает атаковать и срезать углы на левом краю обороны ПСЖ. У финалистов Лиги чемпионов прекрасная работа флангами.

Полагаются на спасения крутых голкиперов

Тяжело зайти в финал Лиги чемпионов без помощи вратаря. У «Реала» классная игра голкиперов – стандартный пункт. От Касильяса до Куртуа, все тащили. Навас и Буффон пытались помочь ПСЖ на пути к мечте шейхов. И не победили в Лиге чемпионов, хотя костариканец с опытом в «Реале» сыграл в финале с «Баварией». Коман, воспитанник ПСЖ, забил, а Мбаппе и Неймар не переиграли Нойера. Ещё один пример помощи голкипера. В этом сезоне у Доннаруммы и Зоммера были подвиги в Лиге чемпионов.

Спасения голкиперов подчеркивают ещё одну общую черту – финалисты любят атаковать. «Интер» первый по голам в Серии А. ПСЖ мало пропускает в Лиге 1 из-за разницы в классе с соперниками. Но в Лиге чемпионов хватило ошибок. «Интер» держался на общем этапе, в восьми матчах пропустил один гол. Янн Зоммер тащил так, как Алиссон в победном сезоне «Ливерпуля». Кстати, у вратарей общее увлечение – игра на гитаре и пение. Швейцарец крепкий музыкант, поет на приличном уровне.

Во вратарских перчатках тоже хорош. И Доннарумма многое умеет. Прошли «Ливерпуль» после двух сейвов Джанлуиджи в серии пенальти. А Зоммер вытащил мяч после удара Ямаля. Подчеркнули общий знаменатель. Хотя Энрике с Индзаги – фанаты порядка на поле, оба добавили столько атакующих мотивов и хаоса, что финалисты вынуждены полагаться на голкиперов и допускают явные моменты у своих ворот. ПСЖ с «Интером» могли сыграть скучнее, но тогда вылетели бы из турнира как «Арсенал».

Также после определения финалистов важно отметить разницу. ПСЖ раскрывается чаще и более явно. «Интер» хитрее и компактнее. Могут работать в финале без мяча, если Индзаги не решить удивить Энрике. Однако важно, что в решающий поединок попали клубы, которые умеют меняться на ходу. Отыгрываться, глупить, затем собираться и демонстрировать характер. Достойные финалисты прошли большой путь. Только ПСЖ более сырой продукт, а вот «Интер» собирали дольше, в этом главная разница.

Источник - soccer.ru

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