Новый РЕКОРД Усмана Дембеле - ВИДЕО

Игрок французского «ПСЖ» Усман Дембеле установил новый рекорд в Лиге чемпионов по футболу.

Как сообщает İdman.biz, 27-летний вингер является игроком, набравшим наибольшее количество очков за результативные действия «гол + передача» в составе французских команд.

В этом сезоне на его счету восемь голов и четыре результативные передачи. Усман набрал свое 12-е очко, отдав голевую передачу в полуфинальном матче против английского «Арсенала».

Отметим, что «ПСЖ» обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.

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