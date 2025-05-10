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"Арсенал" выстроится в почетный караул для "Ливерпуля"

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2025 02:56
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"Арсенал" выстроится в почетный караул для "Ливерпуля"

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что его команда исполнит традиционный почётный караул в честь досрочно ставшего чемпионом «Ливерпуля» перед матчем на «Энфилде» в ближайшее воскресенье, сообщает İdman.biz.

Артета подчеркнул, что «красные» полностью заслужили титул, продемонстрировав стабильность и высокий уровень на протяжении всего сезона: «Они были лучшей командой, самой стабильной. То, что сделал Арне Слот и его тренерский штаб, — это впечатляет. Они полностью заслуживают уважения. Таков спорт — когда кто-то лучше, нужно это признать и аплодировать».

Это не первый случай, когда «Арсенал» оказывает подобную честь «Ливерпулю»: в сезоне 2019/20 лондонцы уже выстраивались в почётный караул для новоиспечённых чемпионов.

Наставник «канониров» добавил, что этот жест — не только дань уважения, но и стимул для его подопечных: «Это должно вас мотивировать. Иногда боль от таких моментов — лучший двигатель: вы не хотите это делать, но знаете, что так правильно. Это мотивация на следующий сезон».

İdman.biz

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