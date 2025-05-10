ФИФА ужесточила борьбу с расизмом: введены новые меры и увеличены штрафы

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил обновлённую редакцию дисциплинарного кодекса, направленную на усиление борьбы с расизмом и другими формами дискриминации в футболе. Новые правила касаются как игроков и клубов, так и национальных ассоциаций, сообщает İdman.biz.

Согласно новым положениям, в статью 15 кодекса включена расширенная трёхступенчатая антидискриминационная процедура, обязательная к исполнению всеми конфедерациями и национальными федерациями. Также значительно увеличены финансовые санкции: максимальный штраф за расистские проявления теперь может достигать 5 миллионов швейцарских франков (около 5,35 млн евро).

Игрокам и официальным лицам предоставлено право участвовать в выявлении нарушителей, которых, в случае подтверждённого инцидента, смогут удалять со стадиона. Кроме того, все ассоциации-члены ФИФА обязаны привести свои дисциплинарные кодексы в соответствие с обновлёнными стандартами.

ФИФА также оставила за собой право подавать апелляции в Спортивный арбитражный суд и вмешиваться в рассмотрение дел, если действия со стороны национальных ассоциаций окажутся недостаточными.

İdman.biz