В 2022 году «Арсенал» отказался от возможности подписать одного из будущих героев Серии A — Хвичу Кварацхелию — и вместо этого приобрёл бразильского вингера Маркиньоса за 3,5 млн фунтов, сообщает İdman.biz.

На тот момент лондонский клуб посчитал, что грузинский талант не готов к уровню Премьер-лиги, тогда как Маркиньос, несмотря на отсутствие опыта, казался более перспективным. В итоге новичок провёл всего шесть матчей за «канониров» и не оправдал ожиданий.

Тем временем Кварацхелия перешёл из «Рубина» в «Наполи» за сумму менее £10 млн, где сразу же заиграл на высочайшем уровне. Вместе с Виктором Осимхеном он привёл неаполитанцев к первому чемпионству за 33 года, получил титул MVP Серии A и был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. В январе 2025 года его трансфер в ПСЖ обошёлся французам в 59 млн фунтов.

Бывший скаут «Арсенала» по Восточной Европе Томаш Пасиекны рассказал, что клуб следил за Кварацхелией ещё на юношеском уровне, но не решился сделать ставку на психологически нестабильного игрока. Пасиекны вспоминает, как наблюдал за ним на матче «Рубина» с «Динамо» Москва, где молодой грузин после неудачных действий оказался под давлением трибун и «потерялся» на поле.

«Он не справился с этим. Каждое следующее его действие было неудачным, он словно потерял уверенность, — рассказал скаут. — Все знали, что он станет очень сильным игроком, но сомневались: на каком уровне — звезда топ-клуба или просто крепкий игрок. В тот момент мне нужно было оценить трезво — и указать на слабые стороны».

Добавим, что отец Хвичи — Бадри Кварацхелия — в период с 2012 по 2015 годы играл за азербайджанские клубы «Габала» и товузский «Туран».

İdman.biz