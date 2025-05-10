10 Мая 2025
RU

ФИФА хочет видеть Роналду на клубном ЧМ, несмотря на неучастие "Аль-Насра"

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2025 01:32
11
ФИФА хочет видеть Роналду на клубном ЧМ, несмотря на неучастие "Аль-Насра"

Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересована в участии Криштиану Роналду в клубном чемпионате мира, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля 2025 года, сообщает İdman.biz со ссылкой на Marca.

Хотя «Аль-Наср», за который выступает 40-летний португальский нападающий, не входит в число участников турнира, источники утверждают, что ФИФА рассматривает «возможность движения в этом направлении». В числе представителей Саудовской Аравии на ЧМК заявлен только «Аль-Хиляль».

В нынешнем сезоне Роналду продолжает демонстрировать высокую результативность: на его счету — 33 гола и 4 ассиста в 39 матчах за «Аль-Наср». Контракт с клубом действует до лета 2025 года, а рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет €12 млн.

ФИФА не скрывает стремления повысить интерес к новому формату турнира, и появление Роналду, даже вне рамок спортивной квалификации, может стать частью этой стратегии.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Как Моуринью выбирает стартовый состав "Фенербахче" и при чем тут монеты?
01:45
Мировой футбол

Как Моуринью выбирает стартовый состав "Фенербахче" и при чем тут монеты?

Также португальский специалист рассказал, как проводит будние дни
ФИФА ужесточила борьбу с расизмом: введены новые меры и увеличены штрафы
01:11
Мировой футбол

ФИФА ужесточила борьбу с расизмом: введены новые меры и увеличены штрафы

Максимальный штраф составит более пяти миллионов евро
"Милан" уверенно одолел "Болонью" - ВИДЕО
00:53
Мировой футбол

"Милан" уверенно одолел "Болонью" - ВИДЕО

В итальянской Серии А стартовали матчи 36-го тура

Три года назад "Арсенал" отказался от покупки Хвичи Кварацхелии
00:33
Мировой футбол

Три года назад "Арсенал" отказался от покупки Хвичи Кварацхелии

В минувшую среду грузин поучаствовал в победе ПСЖ над лондонским клубом
Игроки "Милана" вышли на матч Серии А в футболках с фамилиями матерей
00:01
Мировой футбол

Игроки "Милана" вышли на матч Серии А в футболках с фамилиями матерей

Это давняя традиция в итальянском футболе, которая отмечается перед или в День матери
Тур в Суперлиге Турции стартовал с победы "Фенербахче"- ВИДЕО
9 Мая 23:42
Мировой футбол

Тур в Суперлиге Турции стартовал с победы "Фенербахче"- ВИДЕО

Команда Жозе Моуринью разгромила «Башакшехир» и сократила отставание от «Галатасарая»

Самое читаемое

Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?
8 Мая 13:35
Волейбол

Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?

Несмотря на то, что сезон во многих чемпионатах официально еще не завершен, первые трансферные переходы уже произошли
Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО
8 Мая 16:38
Азербайджанский футбол

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО

Три команды не подали заявки
МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков
8 Мая 10:41
Мировой футбол

МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков

Хотя "дьяволы" еще не проигрывали в ЛЕ при Рубене Амориме
Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ
8 Мая 17:49
Тяжелая атлетика

Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ

Ветеран тяжелой атлетики оценил свое выступление на чемпионате Европы