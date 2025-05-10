ФИФА хочет видеть Роналду на клубном ЧМ, несмотря на неучастие "Аль-Насра"

Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересована в участии Криштиану Роналду в клубном чемпионате мира, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля 2025 года, сообщает İdman.biz со ссылкой на Marca.

Хотя «Аль-Наср», за который выступает 40-летний португальский нападающий, не входит в число участников турнира, источники утверждают, что ФИФА рассматривает «возможность движения в этом направлении». В числе представителей Саудовской Аравии на ЧМК заявлен только «Аль-Хиляль».

В нынешнем сезоне Роналду продолжает демонстрировать высокую результативность: на его счету — 33 гола и 4 ассиста в 39 матчах за «Аль-Наср». Контракт с клубом действует до лета 2025 года, а рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет €12 млн.

ФИФА не скрывает стремления повысить интерес к новому формату турнира, и появление Роналду, даже вне рамок спортивной квалификации, может стать частью этой стратегии.

İdman.biz