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Как Моуринью выбирает стартовый состав "Фенербахче" и при чем тут монеты?

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2025 01:45
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Как Моуринью выбирает стартовый состав "Фенербахче" и при чем тут монеты?

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью вновь оказался в центре внимания после матча с «Башакшехиром».

Как сообщает İdman.biz, после матча 35-го тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и RAMS «Башакшехиром» (1:0), Жозе Моуринью дал эмоциональное интервью, в котором не только прокомментировал игру, но и иронично ответил на вопрос журналиста о том, как он выбирает стартовый состав.

«У меня есть 25 монет. Я подкидываю их в воздух. Те, что остаются на столе — идут в старт. Остальные — в запас. А по будням я отдыхаю в ночных клубах Стамбула», — с сарказмом сказал португальский специалист.

Моуринью также отказался обсуждать арбитра встречи, отметив, что хочет сосредоточиться на команде, которая, по его словам, «сделала всё возможное и заслужила победу».

Комментируя слова президента клуба Али Коча о трансферных запросах, Моуринью заявил, что подобные темы — это внутренние дела клуба и не для публичного обсуждения.

На вопрос о будущем в «Фенербахче» Моуринью ответил с иронией: «Не понял вопрос. Повторите, пожалуйста... Всё равно не понял».

İdman.biz

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