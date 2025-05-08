Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz с ветераном азербайджанской тяжелой атлетики Зульфугаром Сулеймановым (M40, 67 кг).

- Вы завоевали золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди ветеранов в Дурресе, Албания. Каково это - испытать такую ​​радость в одной и той же стране после двенадцатилетнего перерыва?

- Это прекрасные ощущения. Двенадцать лет назад я занял третье место на чемпионате Европы среди взрослых в Тиране. Не могу описать словами радость от того, что после столь долгого времени мне снова удалось представить нашу страну в Албании и выиграть чемпионат. У меня даже навернулись слезы, когда заиграл наш гимн. Здорово вернуться в спорт после столь долгого перерыва и добиться такого результата.

- Как вы оцениваете чемпионат в целом?

- Это было очень масштабное соревнование, в нем приняли участие более 1000 человек. Честно говоря, я не ожидал от себя такого результата. Здесь я сделал то, что не смог сделать во время тренировок в Баку, и обновил рекорд Европы. Это была моя мечта. Я вписал туда азербайджанское имя. Оно никогда не сотрется из истории, потому что со следующего месяца весовые категории будут обновлены, и побить рекорд в этой категории уже никто не сможет. Для нашей команды соренование также прошло успешно. Мы вернемся домой с четырьмя медалями: двумя золотыми и двумя серебряными.

- Двенадцать лет назад вас дисквалифицировали за употребление допинга. Как вы решили вернуться в спорт после столь долгого перерыва?

- Когда я разговаривал с нашими друзьями-спортсменами, они всегда говорили, что для того, чтобы начать все заново, нужно что-то изменить. Как вы знаете, много лет назад меня отстранили от спорта. Я долго боролсяь, не мог с этим смириться. Я много раз обращался в международные суды, и, наконец, в марте прошлого года пожизненную дисквалификацию отменили. Я не занимался спортом двенадцать лет. В то время между нашей федерацией и международной федерацией существовали определенные проблемы. За этот период около тридцати наших спортсменов приняли допинг. Понятно, что это было сделано предвзято. Некоторые не хотели бороться, но я сражался до конца.

- Как долго вы готовились к чемпионату?

- Я начал тренироваться в ноябре прошлого года. Отмечал с друзьями мой день рождения. В ходе разговора друзья высказали такое предложение. И я решил это сделать. Главное, чтобы приложенные усилия не были напрасными.

- Чем вы занимались за это время?

- Работал инспектором в «Азербайджанских авиалиниях». Поскольку я был наказан, то не мог заниматься спортом.

- Что вы думаете делать дальше?

- Как тренер, я хочу внести свой вклад в азербайджанский спорт.

- Двенадцать лет без спорта. Вероятно, вам было нелегко.

- Было плохо, очень плохо. Это было черное пятно на моем имени и имени моей семьи. Вы знаете, что мы самая большая спортивная семья в Азербайджане. Нас девять братьев, пятеро из которых - призеры и победители чемпионатов мира и Европы. Никто в нашей семье никогда не употреблял допинг. Своей победой в Дурресе я еще раз доказал, что все, чего мы добились, мы добились сделали собственным силам. Я очистил это черное пятно и от своего имени, и от фамилии.

Айтадж Сахяд

İdman.biz