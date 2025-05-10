10 Мая 2025
RU

Президент ПСЖ за свой счет отправит всех 600 сотрудников клуба на финал Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2025 03:08
11
Президент ПСЖ за свой счет отправит всех 600 сотрудников клуба на финал Лиги чемпионов

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи принял решение наградить всех 600 сотрудников клуба бесплатными билетами на финал Лиги чемпионов, который состоится 31 мая в Мюнхене. Помимо билетов, клуб полностью оплатит дорогу и проживание работников, а также выделит часть бонусов, которые обычно получают только футболисты первой команды, сообщает İdman.biz.

В обращении к персоналу Аль-Хелаифи отметил, что успех клуба — это результат совместной работы всех отделов и каждого сотрудника. Он подчеркнул, что "ПСЖ" — это большая семья, объединённая общей целью, и именно поэтому каждый должен быть рядом с командой в решающем матче сезона.

Это решение стало особенно символичным на фоне того, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 клуб не смог пригласить всех сотрудников на финал в Лиссабоне. Теперь у каждого будет возможность лично поддержать команду, которая сразится за трофей с миланским "Интером" на стадионе "Альянц Арена".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Арсенал" выстроится в почетный караул для "Ливерпуля"
02:56
Мировой футбол

"Арсенал" выстроится в почетный караул для "Ливерпуля"

Лондонский клуб будет соблюдать традицию, несмотря на нежелание игроков
Как Моуринью выбирает стартовый состав "Фенербахче" и при чем тут монеты?
01:45
Мировой футбол

Как Моуринью выбирает стартовый состав "Фенербахче" и при чем тут монеты?

Также португальский специалист рассказал, как проводит будние дни
ФИФА хочет видеть Роналду на клубном ЧМ, несмотря на неучастие "Аль-Насра"
01:32
Мировой футбол

ФИФА хочет видеть Роналду на клубном ЧМ, несмотря на неучастие "Аль-Насра"

Каким образом это произойдёт, пока точно не понятно
ФИФА ужесточила борьбу с расизмом: введены новые меры и увеличены штрафы
01:11
Мировой футбол

ФИФА ужесточила борьбу с расизмом: введены новые меры и увеличены штрафы

Максимальный штраф составит более пяти миллионов евро
"Милан" уверенно одолел "Болонью" - ВИДЕО
00:53
Мировой футбол

"Милан" уверенно одолел "Болонью" - ВИДЕО

В итальянской Серии А стартовали матчи 36-го тура

Три года назад "Арсенал" отказался от покупки Хвичи Кварацхелии
00:33
Мировой футбол

Три года назад "Арсенал" отказался от покупки Хвичи Кварацхелии

В минувшую среду грузин поучаствовал в победе ПСЖ над лондонским клубом

Самое читаемое

Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?
8 Мая 13:35
Волейбол

Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?

Несмотря на то, что сезон во многих чемпионатах официально еще не завершен, первые трансферные переходы уже произошли
Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО
8 Мая 16:38
Азербайджанский футбол

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО

Три команды не подали заявки
МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков
8 Мая 10:41
Мировой футбол

МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков

Хотя "дьяволы" еще не проигрывали в ЛЕ при Рубене Амориме
Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ
8 Мая 17:49
Тяжелая атлетика

Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ

Ветеран тяжелой атлетики оценил свое выступление на чемпионате Европы