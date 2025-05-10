Президент ПСЖ за свой счет отправит всех 600 сотрудников клуба на финал Лиги чемпионов

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи принял решение наградить всех 600 сотрудников клуба бесплатными билетами на финал Лиги чемпионов, который состоится 31 мая в Мюнхене. Помимо билетов, клуб полностью оплатит дорогу и проживание работников, а также выделит часть бонусов, которые обычно получают только футболисты первой команды, сообщает İdman.biz.

В обращении к персоналу Аль-Хелаифи отметил, что успех клуба — это результат совместной работы всех отделов и каждого сотрудника. Он подчеркнул, что "ПСЖ" — это большая семья, объединённая общей целью, и именно поэтому каждый должен быть рядом с командой в решающем матче сезона.

Это решение стало особенно символичным на фоне того, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 клуб не смог пригласить всех сотрудников на финал в Лиссабоне. Теперь у каждого будет возможность лично поддержать команду, которая сразится за трофей с миланским "Интером" на стадионе "Альянц Арена".

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